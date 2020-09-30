Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi
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Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi

30.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:41

Sihirli Annem dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşandıktan sonra imaj değiştirdi. Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun bazı takipçileri yeni imajını çok beğenirken bazıları da acilen eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini oynayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşandı. Ersubaşı, ayrılık sonrası imajını da değiştirdi.

SAÇLARINI BOYATTI

468 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan Ersubaşı, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. 4 yıllık eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah. Kuaförü zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Genç oyuncunun bu hali takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım koyu renk saçın oyuncuya çok yakıştığını ve kendisini daha genç gösterdiğini belirten yorumlar yaparken bir kısım ise sarı saçın Ersubaşı'ya daha çok yakıştığını söyledi.

İşte Damla Ersubaşı'nın yeni imajı:

Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi
Haber Yorumları (1)
ŞEYE: VALLA AYNI ŞEYE BENZİYORSUN
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500
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