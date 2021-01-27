Oyuncu Cem Uçan'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oyuncu Cem Uçan'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü

27.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:35
Oyuncu Cem Uçan'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Oyuncu 2020 yılına da ödülle başladı.

Oyuncu 2020 yılına da ödülle başladı. Kristal Küre Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Uçan, 2014 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile adını duyurdu. "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam", "Küçük Kıyamet", "Nizama Adanmış Ruhlar", "Kurt Kanunu", "Sungurlar" gibi yapımlarda rol alan Cem Uçan, başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aliyar karakterine hayat verdi. 2018 yılında "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" ve "Kardeşim İçin Der'a" filmlerinde yer alan Cem Uçan, Deliler Fatih'in Fermanı filminde Gökkurt karakterini canlandırmıştı. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde de Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veriyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Altay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ebru Yaşar Guy Ritchie Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Cem Uçan'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:38:44. #1.14#
title