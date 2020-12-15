Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

6 Mayıs 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile görkemli bir düğünle evlenen Buse Varol, geçtiğimiz sene şubat ayında ilk bebeği Burak'ı dünyaya getirdi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, bıraktığı oyunculuk mesleğiyle adından söz ettirdi.

İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı Bir Başkadır dizisini izleyen Buse Varol, dizideki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Alişan'ın Instagram'dan yayınladığı görüntülerde başını şal ile kapatan Buse Varol'un performansı izleyicileri iki böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Varol'u çok başarılı bulurken bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söyledi.