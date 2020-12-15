Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti

15.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:49

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

6 Mayıs 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile görkemli bir düğünle evlenen Buse Varol, geçtiğimiz sene şubat ayında ilk bebeği Burak'ı dünyaya getirdi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, bıraktığı oyunculuk mesleğiyle adından söz ettirdi.

İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı Bir Başkadır dizisini izleyen Buse Varol, dizideki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Alişan'ın Instagram'dan yayınladığı görüntülerde başını şal ile kapatan Buse Varol'un performansı izleyicileri iki böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Varol'u çok başarılı bulurken bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söyledi.

Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Haber Yorumları (12)
MUSTAFA: aptal
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HARBİ KIZ: Karı koca çok itici bunlar ve aynı kafadalar. . . Hayat sadece paradan ibaret değil bunlar topluma sadece para simgesi bırazcık samimiyet. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEMA: BUNLARDA GÜNDEM OLMAK ICIN HER YOL MUBAH KAFASINDA. . .
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:52:21. #1.14#
title