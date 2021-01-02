Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum
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Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum

02.01.2021 19:20 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:35
Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da katıldığı bir programda, küfür etmeyi sevdiğini söyledi. Biricik, "Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin" dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ESTETİK İÇİN İYİ BİR DOKTOR ARIYOR

Estetik hakkında konuşan Biricik, "31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" dedi. Oyuncu, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde daha fazla yemek yemeğe başladığını söyleyen Biricik, "Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"KÜFÜR ETMEYİ SEVİYORUM"

Biricik ayrıca, "Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin." sözleriyle şaşırttı.

"KURBAĞA YEDİM"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım. Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim. Uzak Doğu'da kurbağa yedim ama sevmedim."

Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum
Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum
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