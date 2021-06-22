Oyuncu Burak Yörük'ten aşk açıklaması!
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Oyuncu Burak Yörük'ten aşk açıklaması!

Oyuncu Burak Yörük'ten aşk açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Dizide Melisa Döngel ile iyi bir uyum yakalayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itirafta bulundu

FOX'ta ekrana gelen Aşk Mantık İntikam adlı dizide Burcu Özberk ile başrolü paylaşan Yörük, "Dizimizin ilk bölümüne gelen tepkiler bizi mutlu etti. Onun dışında her şey yolunda." ifadelerini bulundu.

"MANTIKTAN ÇOK DUYGUYA ÖNEM VERİYORUM"

Aşk hakkında da konuşan Burak Yörük, "Aşk tabii ki önemli. İlişkilerimde mantıktan çok duyguya önem veriyorum. Duygusal biriyim" ifadelerini kullandı.

Burak Yörük son olarak Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.

İkili, fikir ayrılığı nedeniyle ayrılmıştı.

Oyuncu Burak Yörük'ten aşk açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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