Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Oyuncu Burak Deniz, İstanbul Arnavutköy'de aracıyla bir motosikletliye çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan Deniz, alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu.