Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün sevgilisi Fasih Saylan ile hastaneden çıkarken görüntülendi. Sevgilisiyle sarmaş dolaş olan Akalay, "Keyfimiz yerinde" diyerek basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisi Fasih Saylan ile bir özel hastaneden çıkarken kameralara yakalandı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Küçük bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye geldiğini söyleyen Akalay'ın sevgilisiyle sarmaş dolaş olduğu anlar dikkat çekti. Babil dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını belirten oyuncu "Çalışmaya başladık keyfimiz yerinde" dedi.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven'in diziden ayrılıp yerine Onur Saylak'ın gelmesi hakkında kaçamak cevaplar veren Akalay "Evet Onur çok sevdiğim biri" demekle yetindi.