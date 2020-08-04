Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
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Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncunun babası, dün öğle namazında son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
04.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:12

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aslıhan Güner'in babası yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran TV100'den Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi. Başarılı oyuncunun babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

Güner'in babasının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.

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Haber Yorumları (1)
ALİS: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, aslıhan hanıma da başsağlığı dilerim Allah kendisine ve ailesine uzun ömürler versin.
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