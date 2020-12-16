Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı
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Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

16.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:55
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, eşi ve annesi kayınpederinin cenaze töreninle koronavirüse yakalandı. Yaşadıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tandoğan, 40 yaşındaki eşinin hastalığı ağır atlattığını ve 13 gün hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın kayınpederi Halil Can Yeşilada, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Uzun süredir orman içindeki evlerinde izole bir hayat süren Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.

"AİLECEK VİRÜSE YAKALANDIK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda yaşadıklarını anlatan ünlü isim, 40 yaşında olan sürekli spor yapan eşinin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "2 Aralık'tan beri Kovid 19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık."

Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

"EŞİMİN KAN DEĞERLERİ ALT ÜST OLDU"

"Eşim her gün spor yapan, yediğine içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın."

İki çocuğundan uzak kaldığı için zor günler geçiren oyuncu, "Oğlum anlıyor ama kızım iki yaşında olduğu için ızdırap çekiyor. 'Annem evde ama niye beni kucağına almıyor' diye" ifadelerini kulandı.

Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

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