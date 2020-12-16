Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın kayınpederi Halil Can Yeşilada, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Uzun süredir orman içindeki evlerinde izole bir hayat süren Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.

"AİLECEK VİRÜSE YAKALANDIK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda yaşadıklarını anlatan ünlü isim, 40 yaşında olan sürekli spor yapan eşinin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "2 Aralık'tan beri Kovid 19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık."

"EŞİMİN KAN DEĞERLERİ ALT ÜST OLDU"

"Eşim her gün spor yapan, yediğine içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın."

İki çocuğundan uzak kaldığı için zor günler geçiren oyuncu, "Oğlum anlıyor ama kızım iki yaşında olduğu için ızdırap çekiyor. 'Annem evde ama niye beni kucağına almıyor' diye" ifadelerini kulandı.