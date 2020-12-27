Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:02
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, "Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığını gösteren "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafından yana oyunu kullanan Türkoğlu, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık imzalı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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