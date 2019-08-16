Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor

16.08.2019 11:47

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde oyuncak satarak geçimini sağlayan Songül Ünal (50), kazancının çoğunu sokak hayvanlarının bakımı için harcıyor.

İlçeye bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Ünal, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nın yanında açtığı tezgahında oyuncak satarak geçimini sağlıyor. Hayvan sevgisi ile tanınan Ünal, kazandığı parayla sokak hayvanlarının bakımını bakıyor. Evinin önüne topladığı kedileri her gün mamayla besleyen Ünal, hasta ve yaralı sokak hayvanlarını da tedavi için veterinere götürüyor.

Hayvanları sevdiğini ifade eden Songül Ünal, "Vezirköprü'de ne kadar aç ve açıkta sokak hayvanı varsa hepsini ben beslemeye çalışıyorum. Bulduğum hasta ve bakımsız hayvanları hastalık saçmasınlar diye alıp veterinere götürüyor, tedavilerini yaptırıyorum. Bu yüzden Vezirköprü'deki veterinerlerin hepsi beni tanır. Bana 'Sen önce aç karnını doyur' diyorlar. Oyuncak ve hurda satarak kazandığım paranın büyük kısmını 70 civarında sokak hayvanın bakımına ayırıyorum. Bazen öyle oluyor ki elektrik ve su faturalarını ödeyemediğim anlar oluyor. Bu yüzden elektrik ve suyum kesiliyor. Sokak hayvanlarına herkes ilgi göstermeli" diye konuştu.



Kaynak: DHA