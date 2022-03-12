Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

HATAY'da, trafik uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da, trafik uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesinde bölge trafik uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi, gözaltına alındı. K.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.A., A.H. ile F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

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