Oyun tutkunları "Gamer's Almanak 2020" sayesinde heyecan ve merak dolu bir yolculuğun tadını çıkartacak
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Oyun tutkunları "Gamer's Almanak 2020" sayesinde heyecan ve merak dolu bir yolculuğun tadını çıkartacak

09.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:53
Oyun tutkunları

Oyun denilince sistem ve ekipman markalarının başını çeken Logitech G,"Gamer's Almanak 2020" ile oyun dünyasındaki merak edilen tüm olayları görme fırsatı veriyor. Logitech G tarafından oyunseverler için dizayn edilen mikro sitede, 2020 yılında yaşanan tüm oyun ve espor gelişmelerini koronolojik bir sistemle paylaşıyor.

Logitech, G,"Gamer's Almanak 2020" ile yapılan ortak projede oyunseverleri inanılmaz harika duygular ve unutamayacakları bir duygu yaşatma peşine düştü. Oyunseverler bu proje sayesinde oyun dünyasındaki yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulacak ve kendi kariyerleri için önemli bir adım atmış olacaklar.

GAMER'S ALMANAK 2020

Logitech ve G, "Gamer's Almanak 2020" nin oluşturduğu bu ortak proje kullanıcılar tarafından önemli iyi geri dönüşler alırken bundan sonra bu tarzda bir yapılacak olan projelerinde önünü açmış durumda.

Bunu yanı sıra oyunsevelerin kullanımına sunulacak soru-cevap bölümü ile de oyunculara kendi tarzlarına uygun bir karakter öneriside sunulmuş olacak.

Gamer's Almanak 2020 içinde merak dolu bir maceraya atılmak isteyen kullanıcılar www,gamersalmanak.com adresi üzerinden sitesinden detaylara bakabilirler. 2020 yılı içerisinde piyasaya sürülen oyunların detayları hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilir.

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