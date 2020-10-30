Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı

30.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:15

İzmir Seferihisar'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, sadece Ege Bölgesi'nde değil tüm Türkiye'de büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü depremin şiddetini en iyi anlatan anlardan biri oldu.

Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı

Online bir platform üzerinden oyun oynayan ve bu anları canlı olarak kaydeden genç bir kişi, deprem esnasında büyük panik yaşadı. "Allah, deprem oluyor" diyerek apar topar bulunduğu odadan çıkan genç kişi, bilgisayarını da açık bıraktı.

Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı

Bu esnada oyunun oynandığı platformun canlı yayını kaydetmesiyle İzmir'de yaşanan depremin şiddeti gözler önüne serilmiş oldu. Videoda, deprem esnasında odada bulunan birçok eşyanın yerinden düştüğü de göze çarptı.

Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı

"20'YE YAKIN BİNANIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada 20'ye yakın binanın yıkıldığına dair ihbar aldıklarını belirterek, "Şu an deprem olan bölgeye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye doğru yola çıktıklarını bildirdi ve enkaz altında vatandaşların olduğu yönünde bilgi verdi.

Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı
Haber Yorumları (1)
ERKAN: çok şiddetli olmuş. Allah korusun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Sevim Emre Enes Batur Türkan Şoray Kaan Yildirim
Spor Ali Koç Yücel İldiz Mehmet Topal Burak Yılmaz Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:52:28. #1.15#
title