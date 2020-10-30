Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı

İzmir Seferihisar'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, sadece Ege Bölgesi'nde değil tüm Türkiye'de büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü depremin şiddetini en iyi anlatan anlardan biri oldu.

Online bir platform üzerinden oyun oynayan ve bu anları canlı olarak kaydeden genç bir kişi, deprem esnasında büyük panik yaşadı. "Allah, deprem oluyor" diyerek apar topar bulunduğu odadan çıkan genç kişi, bilgisayarını da açık bıraktı.

Bu esnada oyunun oynandığı platformun canlı yayını kaydetmesiyle İzmir'de yaşanan depremin şiddeti gözler önüne serilmiş oldu. Videoda, deprem esnasında odada bulunan birçok eşyanın yerinden düştüğü de göze çarptı.

"20'YE YAKIN BİNANIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada 20'ye yakın binanın yıkıldığına dair ihbar aldıklarını belirterek, "Şu an deprem olan bölgeye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye doğru yola çıktıklarını bildirdi ve enkaz altında vatandaşların olduğu yönünde bilgi verdi.