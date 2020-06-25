Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti - Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti Kartal Yakacık'ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

- Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

İSTANBUL - Kartal Yakacık'ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı.

Kaynak: İHA