Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

2 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya ilk çıktığı zaman yaptığı "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" sözleriyle gündem olan Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Söylediklerinin hala arkasında olduğunu söyleyen Oytun Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda da dünya ortalamasının altındayız." ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN GENETİK BİR COĞRAFYASI VAR"

Koronavirüsün genetik bir coğrafyası olduğuna inandığını söyleyen Erbaş, "Latinler virüsten çok etkilendi, Katar hiç etkilenmedi. Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var. Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜME ÖKSÜRÜN"

Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.