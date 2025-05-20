Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?
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Oytun Erbaş kimdir sorusu, özellikle bilimsel açıklamaları ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla dikkat çeken bu isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen tıp insanlarından biri olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, sağlık, sinirbilim ve fizyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Oytun Erbaş'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Oytun Erbaş kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) yedi kez ilk 10'a girerek dikkat çekici bir başarı elde etmiştir.

Akademik kariyerine Ege Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Erbaş, İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp gibi birçok alanda görev yapmıştır. 2012 yılında Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzmanlık unvanını almış, 2018 yılında ise doçent olmuştur. Sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji gibi alanlarda dersler vermektedir.

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Gebze-Kocaeli ve ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan "Experimental Medicine" adlı ilaç AR-GE laboratuvarlarının kurucusudur. Ayrıca, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Bilimsel çalışmalarıyla 2013 yılında Politzer Ödülü ve Jacques Duparc Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür.

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