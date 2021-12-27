'Oyratlı biberi' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Haberler
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'Oyratlı biberi' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

'Oyratlı biberi' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Besni ilçesine özgü bir tür olan 'Oyratlı biberi' ile ilgili coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni ilçesine özgü bir tür olan 'Oyratlı biberi' ile ilgili coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Oyratlı biberinin ata tohumuna sahip olduğunu dile getiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "İlçemize özgü bir tür olan 'oyratlı biberimiz' ile ilgili coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Ata tohumuna sahip çıkmak, türü gelecek nesillere aktarmak ve markalaşma yoluyla üreticilere daha yüksek maddi getiri sağlamak temel amacımızdır. Sonucu da başarılı olur inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

'Oyratlı biberi' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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