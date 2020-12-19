Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
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Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü

19.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:09

Son dakika haberi... - Oynadıkları TNT patladı: 3 kişi öldü Yemen'in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

- Oynadıkları TNT patladı: 3 kişi öldü

TAİZ - Yemen'in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi çıkarmaya çalışırken patlayıcı bir anda infilak etti. TNT'nin patlaması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları olayı, "Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT'yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı" ifadeleri ile aktardı.

Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü
Son dakika... (TAİZ)- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERRUMEYM

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