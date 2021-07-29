Öykü Uslu eski sevgilisi Çağatay Akman hakkında korunma talebinde bulundu

23 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı Çağatay Akman tarafından darp edildiğini iddia eden Öykü Uslu, dün avukatı İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

23 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşadığı Çağatay Akman tarafından darp edildiğini iddia eden Öykü Uslu, dün avukatı İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Avukat Mehmet Gençoğlu tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir" denildi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Uslu ve avukatı, daha sonra basın açıklaması yaptı. Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor. Eski bir beraberlik, uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.

DARP ANI KAMERADA!

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi.

Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.

Kaynak: Hürriyet