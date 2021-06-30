Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, aslen nerelidir?

Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Yakın dönemde yayına giren ve Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu, FOX TV'de yayınlanan Şef Akademi programında sunuculuğunu yapan Öykü Serter son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, aslen nerelidir?

Birçok başarılı yapımda sunuculuk yapan oyuncu ve sunucu Öykü Serter, FOX TV'de yayın hayatına başlayan Şef Akademi programıyla son dönemde gündeme gelmiştir. İnternette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Öykü Serter ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, Son olarak 2021 yılında yayınlanan Şef Akademi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmış. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo

Sosyal medya platformu Instagram'da @oykuserter kullanıcı adıyla yer alan güzel sunucunun 1 Milyon takipçisi bulunmaktadır.

FİLMOGRAFİ

Sunucu

  • 2021 Şef Akademi
  • 2018 Survivor Panorama
  • 2016 Göz6 Panorama
  • 2016 Göz6
  • 2016 İşte Benim Stilim
  • 2016 Fenomen
  • 2015 Rising Star Türkiye
  • 2014 Bu Tarz Benim
  • 2011 Star Akademi
  • 2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü
  • 2010 MasterChef Türkiye
  • 2007 Acemi Birlik
  • 2006 B.U.M.
  • 2006 Anadolu Rüzgarı
  • 2004 Akademi Türkiye
  • 2001 Biri Bizi Gözetliyor

Oyuncu

  • 2012 İşler Güçler Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)
  • 2006 Ah Bir Polis Olsam Yasemin
  • 2004 İstanbul Şahidimdir Ela

ÖDÜLLER

  • En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü (2015)
  • En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü - İşte Benim Stilim (2015)
  • En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü (2016)
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