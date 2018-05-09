Öykü Karayel ve Can Bonomo Seçim Gününe Gelen Düğünlerini Erteledi

Öykü Karayel ve Can Bonomo Seçim Gününe Gelen Düğünlerini Erteledi

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, 23 Haziran'da gerçekleşecek düğünlerini seçim dolayısıyla iptal ederek Temmuz ayına erteledi.

İlişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Öykü Karayel ve Can Bonomo, seçim engeline takıldı. Çiftin seçimden dolayı Haziran ayındaki düğünlerini Temmuz ayına erteledi.

DÜĞÜNÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR

Ünlü çift, Aya Yorgi Koyu'nda 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.

SABAHA KADAR EĞLENECEKLER

Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (12)

  • ASABİ:
    BİR AVUÇ İNSAN MANZARALI EVDE OTURSUN DİYE İSTANBULA GÖKDELENLER DİKEREK BENCİLCE MİLYONLARCA İSTANBULLUNUN MANZARASINI KAPATTINIZ BETON TARLALARI ARASINDAN GÖKYÜZÜNÜ ZOR GÖREBİLİYORUZ YEŞİL ALAN ÇOĞUNLUKLA MEZARLIKLARDA KALDI
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ..:
    SEÇİM 23 HAZİRAN DEĞİL 24 HAZİRAN DA AMA BİZDE HAZIRLANIP ÇEĞREMİZİ ALMIŞTIK O ZAMAN BAŞKASINA TAKALIM BARİ
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.