Öykü Karayel ve Can Bonomo Seçim Gününe Gelen Düğünlerini Erteledi

İlişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Öykü Karayel ve Can Bonomo, seçim engeline takıldı. Çiftin seçimden dolayı Haziran ayındaki düğünlerini Temmuz ayına erteledi.

DÜĞÜNÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR

Ünlü çift, Aya Yorgi Koyu'nda 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.

SABAHA KADAR EĞLENECEKLER

Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.