Öykü Karayel ve Can Bonomo Seçim Gününe Gelen Düğünlerini Erteledi
Uzun süredir birlikte olan oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, 23 Haziran'da gerçekleşecek düğünlerini seçim dolayısıyla iptal ederek Temmuz ayına erteledi.
İlişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Öykü Karayel ve Can Bonomo, seçim engeline takıldı. Çiftin seçimden dolayı Haziran ayındaki düğünlerini Temmuz ayına erteledi.
DÜĞÜNÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR
Ünlü çift, Aya Yorgi Koyu'nda 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.
SABAHA KADAR EĞLENECEKLER
Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.
YORUMLAR (12)
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Can Bonomo denen şahıs ermeni kökenlidir ailesini iyice araştırınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR AVUÇ İNSAN MANZARALI EVDE OTURSUN DİYE İSTANBULA GÖKDELENLER DİKEREK BENCİLCE MİLYONLARCA İSTANBULLUNUN MANZARASINI KAPATTINIZ BETON TARLALARI ARASINDAN GÖKYÜZÜNÜ ZOR GÖREBİLİYORUZ YEŞİL ALAN ÇOĞUNLUKLA MEZARLIKLARDA KALDICevap Yaz Yayından Kaldır
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at daha yakışıklıCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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SEÇİM 23 HAZİRAN DEĞİL 24 HAZİRAN DA AMA BİZDE HAZIRLANIP ÇEĞREMİZİ ALMIŞTIK O ZAMAN BAŞKASINA TAKALIM BARİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUMU AŞK. . TİPE BAK . . PARA PARAPARACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır