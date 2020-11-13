Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel hayatı ve biyografisi! Öykü Karayel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Öykü Karayel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Öykü Karayel hakkında merak edilenler. Öykü Karayel hayatı ve biyografisi. Öykü Karayel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Öykü Karayel merak konusu oldu. İşte Öykü Karayel hakkında merak edilen Öykü Karayel kimdir, Öykü Karayel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,55 m

1990 yılında İstanbul'da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır.[3] Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü] ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.

FİLMOGRAFİ

2011-2013 Kuzey Güney/ Cemre Çayak Tekinoğlu

2014-2015 Kara Para Aşk/ İpek

2015 Bulantı/ Aslı

2015 Toz/ Azra Naziri

2016 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem Dilruba Sultan

2017-2018 Kalp Atışı/ Eylül Erdem

2017 İşe Yarar Bir Şey/ Canan

2018 Put Şeylere/ Elif

2018-2019 Muhteşem İkili/ Yağmur Bulut

2019 Jet Sosyete/ Sinem

2020 Bir Başkadır