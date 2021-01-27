Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam
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Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam

27.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:29
Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam

Annelikle ilgili konuşan şarkıcı, "Erken yaşlarda anne olmak isterdim. Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum.

Annelikle ilgili konuşan şarkıcı, "Erken yaşlarda anne olmak isterdim. Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. Kendim büyütmek isterim çocuğumu. İnşallah Allah nasip eder" dedi. En belirgin özelliğinin iyi niyeti olduğunu da ifade eden Gürman, sözlerine şöyle devam etti: "En belirgin özelliğim iyi niyetim. Ama yıllar içinde edindiğim tecrübelerden dolayı artık iyi niyetimi çok cömert bir şekilde harcamamaya karar verdim. Sevdiğim işi yaparak ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım."

Kaynak: Hürriyet

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