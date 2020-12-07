Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?
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Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?

07.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:03
Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?

Survivor 2021 adayları yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu. Öykü Çelik'in 2021 Survivor yeni sezon ikinci yarışmacı olduğu söyleniyor. Peki Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?

Survivor 2021 adayları yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu. Öykü Çelik'in 2021 Survivor yeni sezon ikinci yarışmacı olduğu söyleniyor. PekiÖykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın ardından yine oyuncu olan Öykü Çelik de kadroya katıldı.

Oldukça iddialı bir sezonun yaşanacağı Survivor'un ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken; Öykü Çelik ile ilgili açıklamanın, programı hazırlayıp sunan medya patronu Acun Ilıcalı tarafından yapılması bekleniyor.

Öykü Çelik, Survivor 2021'in kadrosuna katıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacı olarak Cemal Hünal'ın ismi açıklanmıştı. Oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021'de yarışacağı belli olan ikinci yarışmacı oldu iddiası sosyal medyada yayıldı ancak konu henüz resmiyet kazanmadı...

Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış. İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırmaktadır.

Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021'deki ikinci yarışmacı Öykü Çelik mi oldu?

Oynadığı Filmler

*2013 İki Kafadar Chinese Connection

*2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande

*2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar

*2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil

*2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar

*2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz

*2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut

*2009 Cin Geçidi - Bahar

*2008 Akasya Durağı - Gözde

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