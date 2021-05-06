Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı
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Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı

Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını söyledi. Çelik paylaşımında, "Basın mensuplarından hassasiyet rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasından geçen haftalarda elenmişti. Survivor yarışmasından döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraştığını dile getirmişti.

Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE İLİŞKİMİZİ BİTİRDİK"

Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şok etti. Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.

Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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