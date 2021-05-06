Öykü Çelik- İsmail Berhan aşkı bitti
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Öykü Çelik- İsmail Berhan aşkı bitti

Öykü Çelik- İsmail Berhan aşkı bitti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'evet' dediği İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik, geçtiğimiz ay elenmiş ve İstanbul'a dönmüştü. Ailesi ve adaya gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi İsmail Berhan ile hasret gideren Çelik, kısa bir süre sonra evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını vermişti. 33 yaşındaki oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağmıştı. Öykü Çelik, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kaynak: Snob Magazin

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