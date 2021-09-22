Bir baba-kız dramı ile güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları konu alacak dizide Öykü Çelik, 'Meral' rolü ile izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu, yeni sezondaki yeni dizisi için yakın zamanda sete çıkacak.

Çelik, yeni projesini, "Bir hayırlı olsun alırım." diyerek duyurdu.