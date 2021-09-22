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Öykü Çelik'ten sürpriz proje

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Öykü Çelik'ten sürpriz proje

Güzel oyuncu Öykü Çelik, yeni sezona iddialı bir proje ile geliyor. Çelik, Star TV'de bu sezon yayın hayatına başlayacak olan, genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstleneceği 'Benim Hayatım' dizisi ile ekrana çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Bir baba-kız dramı ile güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları konu alacak dizide Öykü Çelik, 'Meral' rolü ile izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu, yeni sezondaki yeni dizisi için yakın zamanda sete çıkacak.

Çelik, yeni projesini, "Bir hayırlı olsun alırım." diyerek duyurdu.

Öykü Çelik'ten sürpriz proje

Öykü Çelik'ten sürpriz proje

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Haber: Öykü Çelik'ten sürpriz proje - Haberler Magazin
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