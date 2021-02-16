Oya Baydar '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'ni anlattı: Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım;...
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Oya Baydar '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'ni anlattı: Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım;...

16.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:47

Yazar Oya Baydar yeni çıkan'80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri' kitabını anlattı.

Yazar Oya Baydar yeni çıkan'80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri' kitabını anlattı. 60'lardan bugüne siyasi mücadele içinde bir hayat süren Baydar, siyasi mücadelesini, umutlarını, beklentilerini anlattığı kitapta da değindiği 'yetmez ama evet' tartışması hakkında "Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım; 'yetmez ama evet' dedim, fakat dersimi aldım" diye konuştu.

Oya Baydar '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'ni anlattı: Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım;...

Kaynak: DailyMotion.com

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