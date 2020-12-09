Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı
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Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı

09.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:16
Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te, ABD'li Güreşçi Dan Gable'a "Özgürlük Madalyası" verdiği törende gazetecilere açıklama yaptığı anlarda, Gable'ın torunlarının sıkıldığı fotoğraflar gündem yarattı.

Trump, Oval Ofis'te, ABD'li Güreşçi Dan Gable'a "Özgürlük Madalyası" verdiği törende, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm zamanların en büyük güreşçilerinden biri olarak kabul edilen ABD'li Dan Gable, Başkan Donald Trump tarafından verilen Özgürlük Madalyası için Beyaz Saray'da düzenlenen törende torunlarının gölgesinde kaldı.

Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı

TORUNLARI SIKINTIDAN YARAMAZLIK YAPMAYA BAŞLADI

Oval Ofis'te düzenlenen törene geniş ailesiyle katılan 72 yaşındaki Gable'a Trump'ın madalyayı verdiği sırada torunları sıkıntıdan yaramazlık yapmaya başladı. Başkan ile Gable konuşma yaptığı sırada özellikle 6 yaşındaki torunu Sammy Olszta'nın sıkıldığını gösteren fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı

TRUMP: SEÇİMLER TAMAMEN HİLELİ

Trump, seçim sonuçlarının nihai kararını verecek Seçiciler Kurulunun gelecek hafta oylarını kullanacağının anımsatılması üzerine "Bu seçimler hileliydi. Birçok eyalete baktığınızda seçimlerin tamamen hileli olduğunu göreceksiniz. Bu durum, ülkemiz için bir utanç, sanki üçüncü dünya ülkesi gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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