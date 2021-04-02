Outriders Ultra sistem gereksinimleri açıklandı!

Oyunun geliştiricisi People Can Fly ve oyunun yayıncısı Square Enix, bilim kurgu oyunu olan Outriders oyunundaki ultra sistem gereksinimlerini açıkladı.

Oyunun geliştiricisi People Can Fly ve oyunun yayıncısı Square Enix, bilim kurgu oyunu olanoyunundaki ultra sistem gereksinimlerini açıkladı.

Oyunun bilgisayar sürümü için özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, ayarlanabilir görüş alanı, ultra geniş ekran desteği ve tuş atama sistemi destekleniyor. NVIDIA'nın yeni teknolojileri olan DLSS ve Ansel teknolojileri de oyunda desteklenmektedir. Bu sayede oyunda gelişmiş grafik ayarları, kaydetme desteği, çapraz platformlarda oynatma ve dinamik çözünürlük ayarı seçenekleri de bulunuyor. Outriders oyunu 1 Nisan 2021 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Outriders'ı ultra ayarlarda oynamak isteyenler için gereken sistem gereksinimleri şu şekildedir:

Minimum 16 GB RAM'e sahip olmanız gerekiyor.

Core i7-10700K veya Ryzen 7 3700X işlemcileri ve üst modellerine sahip olmanız gerekiyor.

GeForce RTX 3080 veya Radeon RX6800XT ekran kartlarından birine sahip olmanız gerekiyor.

Oyunun ilk çıktığı zaman 70 GB bir depolama alanı istediği biliniyor.

DirecX 12 API'sine sahip olmanız gerekiyor.

2160p ve 60 FPS oynamak için yukarıda sayılan sistem gereksinimlerine sahip olunması gerekmektedir.

Kaynak: Playerbros