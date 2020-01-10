Oturacakları evler kura ile belirlendi

10.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:51

KASTAMONU'da, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan konutlar için konut belirleme kurası çekildi.

Kastamonu Merkez Örencik mevkiinde TOKİ tarafından emekliler için yapılan 191 konutun konut belirleme kurası yapıldı. Kuzeykent Mahallesi Belediye Nikah ve Konferans Salonu'na gerçekleştirilen kura çekilişine hak sahipleri katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte hak sahiplerinin oturacağı konutlar belirlenmiş oldu.

Kaynak: DHA