Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada

Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada

Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada

Oturacak yer bulamadı; şoförün üstünde yolculuk kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title