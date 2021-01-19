Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu
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Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu

19.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:54

İzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nda kameralara yansıyan olay, geçen pazartesi günü yaşandı. Çeşme'den İzmir yönüne giden yolcu otobüsünün ön çamurluğundan kopan parça, sol şeritten hızla ilerleyen otomobilin önünden geçti.

SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU

Otomobil sürücüsüne büyük korku yaşatan çamurluk, refüje çarpıp, yola düştü. Sürücü, olası kazadan şans eseri kurtulurken, çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı, otomobildeki araç kamerasınca görüntülendi.

Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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