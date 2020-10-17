Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
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Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı

17.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:50

Düzce'de otoyol bağlantı yolu üst geçidinde park ettikleri araç içinde sohbet eden şahıslara ihbar üzerine gelen polis ekipleri uygulama yaptı. Uygulama esnasında maskesiz oldukları belirlenen ve yasak olmasına rağmen köprü üzerinde araç park eden şahıslara 2 bin TL ceza kesildi.

Gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıca Mahallesi'nde bulunan otoyol üst geçidinde araçlarını park eden şahıslar sohbet etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorlu Asayiş Timleri (Yunus Ekipleri) ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, köprü üzerinde sohbet eden şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

NE MASKE TAKTILAR NE DE SOSYAL MESAFEYE UYDULAR

Uygulama esnasında kola içtikleri belirlenen şahıslar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şahısların maske takmadığını ve sosyal mesafeye uymadıklarını da tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahıslara maske takmamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı bin 800 TL ve yasak olmasına karşın köprü üzerinde araçlarını park etmekten de 260 TL cezai işlem uyguladı.

SIK SIK ŞİKAYET EDİLİYOR

Ayrıca yetkililer, otoyol bağlantı yolu üstgeçidin sık sık şikayet konusu olduğu da öğrenilirken polis ekipleri otoyol bağlantı yolu üzerinde bulunan üst geçitlerin sık sık denetleneceğini de dile getirdiler.

İşte yapılan denetimden kareler;

Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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Haber Yorumları (1)
VTNDS: 260 nedirki zengin insanlar için 100 bin keseceksiniz
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