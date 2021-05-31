Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı
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Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde yalnızlık canına tak edince isyan eden İrem Derici, bu sefer de otoparkta valizinin üzerine oturmaya çalışınca yere düştü. Kahkahaya boğulduğu anları Instagram'dan paylaşan Derici, "Aşk hayatım" notunu ekledi.

Tam kapanmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı İrem Derici, işlerinden dolayı İstanbul'a geri döndü. Otoparkta yaşadığı kaza sonrası gülme krizine giren Derici, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

YALNIZLIK CANINA TAK ETTİ

Her daim yaptığı açıklamalarla gündem olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video yayınlayarak "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" diyerek sitem etmişti.

VALİZİN ÜSTÜNE OTURMAYA ÇALIŞINCA YERE DÜŞTÜ

Bununla da yetinmeyen Derici, bu sefer de otoparkta kırmızı valizinin üstüne oturmaya çalıştı. Ancak dengeyi sağlayamayan şarkıcı, bir anda yere düşünce kahkahaya boğuldu. O anları 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Aşk hayatım ektedir" dedi.

Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı
Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı
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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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