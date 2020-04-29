Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu Yozgat Belediyesi otoparkı içerisinde bulunan araç girişlerini gösteren ışıklı tabelaya yuva yapan üveyik kuşu, sürücülerin ilgi odağı oldu.

Otoparkın içine yuva yapan kuş ilgi odağı oldu

YOZGAT - Yozgat Belediyesi otoparkı içerisinde bulunan araç girişlerini gösteren ışıklı tabelaya yuva yapan üveyik kuşu, sürücülerin ilgi odağı oldu.

Yozgat'ta bir üveyik kuşu, belediye otoparkı içerisine dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yuva yaptı. Araç girişlerini gösteren ışıklı levhaya yuva yapan kuşlar, gün geçtikçe de yuvayı sağlamlaştırdı. Yuvayı gören sürücüler araçlarından inerek o anı fotoğrafladı. Işıklı tabelaya yuva yapan üveyik kuşu vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Otopark girişine yuva yapan kuşu fotoğraflayan Hacı Şükrü Karaaslan, "Otoparka girerken üveyik kuşunun yuva yaptığını gördüm. Dikkatimi çekti ve fotoğraf çekmek istedim. Çok güzel olmuş hayvanların bu şekilde yuva yapması. Otoparkın kapalı olması da yağmurdan korunması açısından da daha iyi" dedi.

Kaynak: İHA