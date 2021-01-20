Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
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Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı

20.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:05

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan Victoria Strauss, arabası ile otoparktan çıkış yaparken ödeme makinesinin önünde durdu. Kredi kartını makineye okutmak isteyen genç kadın, cebinden çıkardığı kartını yere düşürdü. Kartını almak isterken yanlışlıkla aracın gazına basan Victoria'nın kafası, ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı.

Parkta çalışan bir görevli Victoria'yı hareketsiz bir şekilde görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Victoria 'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULDU

Polis, cinayet şüphesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti.

Otopark çıkışında ödeme yapmak isterken bir hatası yüzünden feci şekilde can verdi

Polis, görüntülerde kartını almak için araçtan dışarı doğru eğilen Victoria'nın aracının aniden hareketlendiğini, kadının kafasının ödeme makinası ve aracının kapısı arasına sıkıştığını tespit etti.

Otopark çıkışında ödeme yapmak isterken bir hatası yüzünden feci şekilde can verdi
Otopark çıkışında ödeme yapmak isterken bir hatası yüzünden feci şekilde can verdi
Otopark çıkışında ödeme yapmak isterken bir hatası yüzünden feci şekilde can verdi
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Haber Yorumları (1)
BAKLAVACİ OSMANOVA: Işte tembeliğin bedeli bazan böyle ağir oluyor insene arabadan ama yok kim emniyetkemerini açacak şimdi bir de kapi aç yok aşaya in çokzahmetdimi lan ne insanlarvar ya
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