Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan Victoria Strauss, arabası ile otoparktan çıkış yaparken ödeme makinesinin önünde durdu. Kredi kartını makineye okutmak isteyen genç kadın, cebinden çıkardığı kartını yere düşürdü. Kartını almak isterken yanlışlıkla aracın gazına basan Victoria'nın kafası, ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı.

Parkta çalışan bir görevli Victoria'yı hareketsiz bir şekilde görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Victoria 'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULDU

Polis, cinayet şüphesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti.

Polis, görüntülerde kartını almak için araçtan dışarı doğru eğilen Victoria'nın aracının aniden hareketlendiğini, kadının kafasının ödeme makinası ve aracının kapısı arasına sıkıştığını tespit etti.