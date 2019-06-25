Otomotiv Distribütörleri Derneği, 'ÖTV Sıfırlansın' İsteğinde Bulundu

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçen otomotiv pazarı 2019 yılı Mayıs ayında da küçülmeye devam etti. Artan döviz kurlarının yanı sıra yüksek faizli kredilerde otomotiv pazarının üzerindeki ÖTV yükünü iyice ağırlaştırdı. Şu an otomotiv pazarına, 30 Haziran'a kadar ÖTV ve KDV indirimleriyle anlık rahatlatmalar yaptırılmak istense de ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmesini hatta sıfırlanmasını istedi.

Alınan hızlı aksiyonlarla otomotiv sektörüne verilen desteklerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Bilaloğlu, şunları kaydetti: "Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı yönünden otomotiv ekosisteminin devamlılığı büyük önem taşıyor. Ayrıca mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların gelmesi bakımından iç pazarın önemini daima vurguluyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2018 yılında yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51,4 azaldı. Son yıllarda otomotiv sektöründe yaratılan iç pazarın, ana ve yan sanayinin üretim ve ihracat başarısında, ülkemizde otomotiv ticaretinin gelişiminde, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ile ülkemizdeki tüm paydaşlar açısından çok değerli. Otomotiv ekosisteminin, ticaretinin en önemli parçalarından olan ve yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir."

Sektörün beklentilerinden de bahseden Ali Bilaloğlu, 2019 yılında alınan önlemlerin otomotiv sektöründe süreci kolaylaştırdığını, istihdama yarar sağlamaya çalıştığını söylüyor. Bilaloğlu ayrıca, hacmi 1.600 CC'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanmasının ülke için ve otomotiv sektörü için bir can simidi olacağını söyledi.