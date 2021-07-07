Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
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Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

Konya'da, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada camdan fırlayan 3 kişi olay yerinde, sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya-Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Niğde'den Antalya'ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Musa Özbek'in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI, YOLCULAR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser'in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 58 AD 470 plakalı aracın sürücüsü Musa Keser (45) yaralanırken, eşi Menekşe Keser (51), kayınbirader Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan (28) hayatını kaybetti. 42 EA 993 plakalı aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

"SAĞDAN SOLA ATLADI"

Kazaya karışan 42 EA 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ö. kazanın ardından, "Sol şeritten gidiyordum, o sağdan sola atladı" ifadelerini kullandı.

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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