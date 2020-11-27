Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı; o anlar kamerada
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Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı; o anlar kamerada

27.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:40
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı; o anlar kamerada

İngiltere'de park halindeki 2 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe veren kundakçının, pantolonu da alev aldı.

İngiltere'de park halindeki 2 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe veren kundakçının, pantolonu da alev aldı. Kundakçı, üzerindeki alevlerle birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

West Yorkshire bölgesinde bir kişi, sokakta park halindeki iki otomobilin taş ile camlarını kırdı. Bu kişi, ardından araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kundakçının pantolonu da tutuştu. Şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Otomobillerin sahibi olan Laura Hunsley (30), dışarıdan gelen seslere uyandığında araçların yandığını gördü. Hunsley, komşularının da yardımıyla bahçe hortumuyla araçlara su sıkarak yangını söndürdü. Hunsley araçlarının neden hedef alındığına dair bir fikri olmadığını belirtti.

Bu arada, şüphelinin otomobili ateşe vermesi ve pantolonu tutuşmuş halde bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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