Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda bir kişinin ise çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü...

05.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:15

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı

Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda bir kişinin ise çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü

ADANA - Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda bir kişinin çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü.

Kaza, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobille karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki 23 KB 589 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım'ın aracında bulunan 1 kişi bagaj kapağının açılması sonucu yola fırladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yıldırım'ın kullandığı araçta ikisi çocuk İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç yaralandı. Ali Seyfi Çağlar'ın kullandığı araçta ise yanında bulunan Günnür Özdemin'in ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan Nilperi Şahinkaya
Spor Erkan Kamat Metin Oktay Nihat Özdemir Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Futbol Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, bagajdaki yolcu yola böyle fırladı: 8 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 10:27:04. #1.14#
title