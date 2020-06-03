Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
03.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:54

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kavşakta bekleyen iki kişinin ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Korkuteli- Bucak karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yelten Mahallesi'nden Korkuteli yönüne giden Okan Algül (19) yönetimindeki 15 ES 233 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Murat Uzun (31) yönetimindeki 07 RS 775 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 15 ES 233 plakalı otomobilin sürücüsü Okan Akgül ile yanındaki Hasan Kocakuş (18), Barış Akgül (17), İsa Akgül (18), İzzet Kaçar (26) ve diğer aracın sürücüsü Murat Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli'deki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İzzet Kaçar, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında kavşakta bekleyen 2 kişinin sürücüleri el kol hareketleriyle uyarmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı, bu kişilerin otomobillerin altında kalmaktan da son anda kurtulduğu görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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