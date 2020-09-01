Otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, Manavgat- Akseki Karayolu Hacıobası mevkisinde, karşı yönden gelen Necla Ağaoğlu yönetimindeki 06 JN 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Güzel ile otomobilde bulunan aynı aileden Osman, Havva ve Elif Güzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaynak: AA