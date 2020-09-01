Otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
01.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:51
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, Manavgat- Akseki Karayolu Hacıobası mevkisinde, karşı yönden gelen Necla Ağaoğlu yönetimindeki 06 JN 413 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Güzel ile otomobilde bulunan aynı aileden Osman, Havva ve Elif Güzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.
Kaynak: AA