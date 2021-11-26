Otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde Kınık-Soma yolu üzerinde saat 10.45 sıralarında S.Y. (36) idaresindeki 35 KMY 94 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken arkasından gelen S.A. (33) idaresindeki 35 AZN 827 tırın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü S.Y. yaralanırken Cenkyeri Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - MANİSA

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