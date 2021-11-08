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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Taştan idaresindeki 46 U 2137 plakalı Opel marka otomobil ile Nejla İnçten idaresindeki 02 ABC 038 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Ayşe İnçten yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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