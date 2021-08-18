Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abbas C., idaresindeki 15 AAC 987 plakalı otomobil, Kusura köyü girişinde Mümin Pala (58) yönetimindeki 03 LZ 513 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Pala ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.P. (13) savrularak yola düştü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Pala ve S.P.'yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Pala yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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