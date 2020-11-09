Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

09.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:16
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLER NİŞANLI ÇİFT ÇIKTIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KAZADA ÖLENLER NİŞANLI ÇİFT ÇIKTI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Araca konulan Can Çalışkan ve Sezer Karadeniz'in cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Sinop'a gönderildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Melahat Şahin'in cenazesi ise otopsinin ardından ilçeye bağlı Kargalık Mahallesi'nde defnedildi.Kazada ölen Melahat Şahin ile Sezer Karadeniz'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Can Çalışkan'ın ise Sezer Karadeniz'in akrabası olduğu belirtildi.


Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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