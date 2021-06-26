Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
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Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı.

Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Sürücülerin ve araçtakilerin yaralandığı kazada traktör ikiye bölündü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Sürücülerin ve araçtakilerin yaralandığı kazada traktör ikiye bölündü.

Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Meydana gelen kazada kırmızı ışık yaptığı iddia edilen İ. Karağaç yönetiminde ki 80 BD 361 plakalı Fiat marka traktör ile Muhammed H. Yönetiminde ki 31 AGK 787 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücülerinde aralarında bulunduğu ve otomobilde bulunan A. Başıbüyük ve İ. Başıbüyük ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Son dakika haber! Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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