Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da otomobil ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Minibüsün devrildiği kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 42 EGC 69 plakalı otomobille A.B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrularak devrildi, otomobil ise ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Her iki araçta bulunan 7 yaralı, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpışması, minibüsün takla atarak devrilmesi ve otomobilin ağaca çarparak durması yer alıyor.

(Ramazan Çetin/İHA)

Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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